MTU Aero Engines-Analyse: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für MTU vor den Quartalszahlen des Triebwerkherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Hohe Vergleichswerte auzs dem Vorjahreszeitraum überschatteten die ansonsten positiven Trends, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.2 Prozent auf 215.50 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6.73 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 20’009 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte die Aktie um 10.4 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 08:17 / MESZ



