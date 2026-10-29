|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Analyse
|
29.10.2026 11:34:44
MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
MTU Aero Engines-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach Quartalszahlen des Triebwerksherstellers mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. In beiden Fällen habe MTU die Prognose angehoben, aber trotz des guten Umsatzmixes nicht für das operative Ergebnis (Ebit).
Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:18 Uhr verlor das Papier 2.3 Prozent auf 324.40 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 41.80 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53’725 MTU Aero Engines-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 7.6 Prozent zurück. MTU Aero Engines dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
13:19
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
10:07
|Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform (finanzen.ch)
|
29.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.26
|Bernstein Research beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Outperform (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Sector Perform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
29.10.26
|MTU-Aktie gibt dennoch nach: Mehr Optimismus fürs Gesamtjahr nach mehr Wachstum im dritten Quartal (Dow Jones)
|
29.10.26
|JP Morgan Chase & Co. gibt MTU Aero Engines-Aktie Overweight (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
MTU Aero Engines am 29.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI etwas fester -- DAX mit Verlusten -- Wall Street unter Druck -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigt sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.