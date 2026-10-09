MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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09.10.2026 11:58:47
MTU Aero Engines-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets
RBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Beim Turbinenhersteller MTU dürfte vor allem das Wartungsgeschäft in der zivilen Luftfahrt robust gewesen sein.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 1.3 Prozent auf 348.30 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4.79 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 17’773 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 0.8 Prozent abwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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