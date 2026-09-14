MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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14.09.2026 10:04:44
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Hold" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife.
Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:48 Uhr 2.1 Prozent auf 336.40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 15.93 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 19’265 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4.2 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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