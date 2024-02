MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 216 Euro belassen. Die für den Zeitraum avisierten Dividendenkürzungen seien ein zunehmend negatives Signal des Triebwerkherstellers, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr um 2.7 Prozent auf 217.00 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 0.46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 205’426 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 11.1 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet.

