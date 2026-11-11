MTI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MTI hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24.28 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat MTI mit einem Umsatz von insgesamt 7.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.93 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 40.07 JPY, nach 61.62 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 31.11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MTI einen Umsatz von 29.91 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch