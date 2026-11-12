MTG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MTG hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.27 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MTG 54.14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.75 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41.07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 282.93 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 201.68 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 143.56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MTG einen Umsatz von 98.81 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch