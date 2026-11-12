MT GENEX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MT GENEX lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 239.19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 61.66 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch