MT GENEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MT GENEX hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 151.91 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38.18 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 110.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976.7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch