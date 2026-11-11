Msscorps: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Msscorps hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.60 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.590 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 759.4 Millionen TWD – das entspricht einem Zuwachs von 31.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 576.9 Millionen TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch