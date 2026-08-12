Msscorps präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Msscorps hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.36 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Msscorps -0.280 TWD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 635.2 Millionen TWD – ein Plus von 16.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Msscorps 544.8 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch