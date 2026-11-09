MSG Rangers A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MSG Rangers A stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.90 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.900 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch