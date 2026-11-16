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16.11.2026 10:00:36

MSC will Mehrheit an deutscher Meyer Werft übernehmen

Papenburg (awp) - Die in Genf ansässige Reederei MSC könnte die Mehrheit an der kriselnden deutschen Meyer Werft übernehmen. Die deutsche Regierung und das Land Niedersachsen wollen dem Konzern ein Kaufrecht auf ihre Beteiligung von rund 80 Prozent einräumen.

Eine entsprechende Vereinbarung soll am Dienstag unterzeichnet werden, wie der "Spiegel" online berichtete. Die Familie Meyer, welche die übrigen rund 20 Prozent hält, verhandle mit MSC über eine gemeinsame Beteiligung. Die künftige Verteilung der Anteile sei noch offen.

Der deutsche Staat und das Land Niedersachsen waren im September 2024 mit insgesamt 400 Millionen Euro bei der finanziell angeschlagenen Werft eingestiegen. Hinzu kamen umfangreiche staatliche Bürgschaften. Mit der geplanten Vereinbarung würde der Ausstieg des Staates zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen eingeleitet.

Noch nicht vertraglich besiegelt ist laut dem "Spiegel" ein im Dezember 2025 angekündigter MSC-Auftrag für vier Kreuzfahrtschiffe mit Optionen auf zwei weitere. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu zehn Milliarden Euro. Bislang liegt lediglich eine Absichtserklärung vor. Die vier Schiffe stehen dennoch bereits im Auftragsbuch der Werft.

yz/cg

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’817.03 19.88 SJBCNU
Short 16’124.85 13.99 SCBA7U
Short 16’734.76 8.94 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’244.13 16.11.2026 14:20:25
Long 14’556.27 19.37 S0VVBU
Long 14’228.76 13.67 SPB0BU
Long 13’647.32 8.99 SIB66U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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