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16.11.2026 10:00:36
MSC will Mehrheit an deutscher Meyer Werft übernehmen
Papenburg (awp) - Die in Genf ansässige Reederei MSC könnte die Mehrheit an der kriselnden deutschen Meyer Werft übernehmen. Die deutsche Regierung und das Land Niedersachsen wollen dem Konzern ein Kaufrecht auf ihre Beteiligung von rund 80 Prozent einräumen.
Eine entsprechende Vereinbarung soll am Dienstag unterzeichnet werden, wie der "Spiegel" online berichtete. Die Familie Meyer, welche die übrigen rund 20 Prozent hält, verhandle mit MSC über eine gemeinsame Beteiligung. Die künftige Verteilung der Anteile sei noch offen.
Der deutsche Staat und das Land Niedersachsen waren im September 2024 mit insgesamt 400 Millionen Euro bei der finanziell angeschlagenen Werft eingestiegen. Hinzu kamen umfangreiche staatliche Bürgschaften. Mit der geplanten Vereinbarung würde der Ausstieg des Staates zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen eingeleitet.
Noch nicht vertraglich besiegelt ist laut dem "Spiegel" ein im Dezember 2025 angekündigter MSC-Auftrag für vier Kreuzfahrtschiffe mit Optionen auf zwei weitere. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu zehn Milliarden Euro. Bislang liegt lediglich eine Absichtserklärung vor. Die vier Schiffe stehen dennoch bereits im Auftragsbuch der Werft.
yz/cg
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