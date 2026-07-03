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03.07.2026 06:37:00
MSC präsentierte Quartalsergebnisse
MSC hat am 01.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.02 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1.05 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MSC 971.1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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