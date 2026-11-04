MSA Safety hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MSA Safety hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.77 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat MSA Safety im vergangenen Quartal 536.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MSA Safety 468.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch