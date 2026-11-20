MS&AD Insurance Group hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.81 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MS&AD Insurance Group 179.55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1’711.05 Milliarden JPY, gegenüber 2’511.84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31.88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch