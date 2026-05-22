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22.05.2026 06:37:00
MS&AD Insurance Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
MS&AD Insurance Group hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 89.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.47 Prozent auf 1’436.30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’233.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 528.87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte MS&AD Insurance Group ein EPS von 445.52 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 7’209.97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte MS&AD Insurance Group 6’384.35 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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