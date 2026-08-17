MS&AD Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MS&AD Insurance Group gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1.42 USD gegenüber 1.02 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 13.69 Milliarden USD gegenüber 13.48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch