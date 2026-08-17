MS&AD Insurance Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MS&AD Insurance Group hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 226.84 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 147.38 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2’182.05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MS&AD Insurance Group einen Umsatz von 1’948.23 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch