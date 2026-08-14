MRV Engenharia e Participacoes SA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MRV Engenharia e Participacoes SA lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.11 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.440 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.01 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 10.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.71 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch