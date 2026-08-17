MRT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MRT hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 32.82 JPY. Im letzten Jahr hatte MRT einen Gewinn von 32.00 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MRT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch