MRSO,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MRSO,Inc Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3.30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MRSO,Inc Registered -5.410 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MRSO,Inc Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 288.9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 245.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch