MRSA-Bakterien-Erkennung: Roche erhält US-Marketingzulassung für Test

Ein Test von Pharmakonzern Roche erhält die US-Marketingzulassung zur Erkennung von MRSA-Bakterien.

Die Diagnostik-Tochter des Pharmakonzerns Roche hat in den USA die Zulassung zur Vermarktung des "Cobas vivoDx MRSA"-Tests zur Erkennung von MRSA-Bakterien erhalten. Diese Bakterienart komme verbreitet in Spitälern vor und führe zu Infektionen, teilte Roche am Donnerstagabend mit.

mk/

Basel (awp)