Mrs Bectors Food Specialities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mrs Bectors Food Specialities lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mrs Bectors Food Specialities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.49 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch