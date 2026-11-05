Mrs Bectors Food Specialities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mrs Bectors Food Specialities hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1.49 INR. Im letzten Jahr hatte Mrs Bectors Food Specialities einen Gewinn von 1.19 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.31 Milliarden INR – ein Plus von 14.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mrs Bectors Food Specialities 5.51 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1.50 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6.26 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch