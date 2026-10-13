MRO-Tek legte Quartalsergebnis vor

MRO-Tek hat am 12.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.99 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MRO-Tek ein EPS von 3.59 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 187.9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 8.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MRO-Tek 205.7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch