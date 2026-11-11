MRF: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MRF präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 912.46 INR gegenüber 1239.38 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86.60 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MRF einen Umsatz von 73.79 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch