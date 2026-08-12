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12.08.2026 06:37:00
MRF: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MRF lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1167.97 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1180.04 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 84.16 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 76.76 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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