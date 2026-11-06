MRCB-Quill REIT legte Quartalsergebnis vor

MRCB-Quill REIT hat sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.6 Millionen MYR – eine Minderung von 1.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49.2 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch