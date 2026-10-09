MR MAX legte Quartalsergebnis vor

MR MAX hat am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27.01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31.36 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.89 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch