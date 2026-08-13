MR DIY Group (M) Bhd Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MR DIY Group (M) Bhd Registered hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.26 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.21 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch