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18.11.2026 06:37:00
MR DIY Group (M) Bhd Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MR DIY Group (M) Bhd Registered veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde mit 0.01 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Das vergangene Quartal hat MR DIY Group (M) Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1.26 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.20 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 4.81 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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