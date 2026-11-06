MPS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MPS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30.70 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32.67 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.24 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch