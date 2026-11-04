MPLX LP Partnership Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MPLX LP Partnership Units stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1.15 USD. Im letzten Jahr hatte MPLX LP Partnership Units einen Gewinn von 1.52 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 3.32 Milliarden USD gegenüber 2.95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch