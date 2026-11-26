MPC Container Ships ASA hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.86 NOK gegenüber 1.21 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat MPC Container Ships ASA im vergangenen Quartal 1.08 Milliarden NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MPC Container Ships ASA 1.27 Milliarden NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch