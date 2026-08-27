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27.08.2026 06:37:00
MPC Container Ships ASA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MPC Container Ships ASA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MPC Container Ships ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.51 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.85 NOK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.10 Milliarden NOK – eine Minderung von 22.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.42 Milliarden NOK eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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