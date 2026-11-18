mPay hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 1.6 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 63.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem mPay 4.3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch