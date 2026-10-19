Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
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19.10.2026 16:30:00
Mozambique Pitches Sasol and ROMPCO on $250 Million Gas Project
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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Analysen zu Sasol Ltd.
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