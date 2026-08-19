Mowi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mowi lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3.40 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mowi 1.05 NOK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 17.54 Milliarden NOK gegenüber 16.26 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.260 EUR sowie einen Umsatz von 1.61 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch