Mowi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mowi hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.94 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.48 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 18.95 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.41 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch