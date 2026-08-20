Mowi ASA (spons ADRs): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mowi ASA (spons ADRs) lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.36 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mowi ASA (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.86 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.300 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1.80 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch