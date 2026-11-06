Mowi ASA (spons ADRs): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mowi ASA (spons ADRs) präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mowi ASA (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mowi ASA (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22.58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.99 Milliarden USD im Vergleich zu 1.62 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch