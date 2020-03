En raison de la crise Covid-19, Movin'On annule le Sommet Mondial de la Mobilité Durable, qui

devait se tenir à Montréal les 3, 4 et 5 juin 2020.

BOULOGNE-BILLANCOURT, France, le 23 mars 2020 /CNW/ - Movin'On fédère les grands acteurs de la mobilité durable, collectifs et individuels. Il vise à proposer des solutions concrètes et des innovations pour répondre aux besoins de mobilité de chacun, dans le but de contribuer au progrès de la société tout en agissant pour la planète. Le Sommet Movin'On, dont la 4ème édition était prévue à Montréal les 3, 4 et 5 juin, réunit chaque année près de 5000 personnes.

« Face à cette crise sanitaire mondiale sans précédent, la priorité absolue de Movin'On est de suivre les recommandations en matière de santé, afin de protéger nos équipes, les partenaires de notre écosystème et nos participants. C'est pourquoi, nous avons pris la décision d'annuler le Sommet Mondial Movin'On, prévu à Montréal », déclare Florent Menegaux, Président du Groupe Michelin, et Président d'Honneur de Movin'On.

Soucieux de continuer à faire avancer ses projets, toutes les équipes travaillent actuellement à des scenarios alternatifs, en collaboration étroite avec les parties prenantes de l'écosystème Movin'On. L'accent sera mis sur le développement des groupes de travail (communautés d'intérêts), qui restent engagées à construire ensemble des solutions concrètes pour une mobilité durable. Les prochains rendez-vous de l'écosystème Movin'On seront annoncés prochainement.

À propos de la communauté Movin'On et du Sommet Movin'On

Créé et inspiré par Michelin, Movin'On est la première communauté mondiale développant des solutions concrètes pour répondre aux défis de la mobilité durable. Movin'On et ses partenaires travaillent tout au long de l'année en écosystème notamment au travers du « think and do tank » Movin'On Lab pour passer de l'ambition à l'action. La communauté Movin'On organise chaque année son sommet pour faire avancer concrètement ses projets. Pendant trois jours, 5 000 participants issus de grandes entreprises, de start-ups, d'organisations internationales, des autorités publiques et académiques travaillent ensemble. Grâce à une production unique réalisée par C2 International, le Sommet Movin'On favorise les rencontres et les échanges et facilite le partage d'expériences. Pour plus d'information, summit.movinonconnect.com.

SOURCE Michelin North America (Canada) Inc.