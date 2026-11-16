Movinn A-S Bearer and-or registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Movinn A-S Bearer and-or registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.010 DKK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.79 Prozent auf 23.1 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25.6 Millionen DKK gelegen.

Redaktion finanzen.ch