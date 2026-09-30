Moving iMage Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Moving iMage Technologies lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22.62 Prozent auf 4.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.030 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Moving iMage Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.100 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.32 Millionen USD – eine Minderung um 4.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18.15 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch