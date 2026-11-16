Moving iMage Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Moving iMage Technologies hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.02 USD gegenüber 0.050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Moving iMage Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 6.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch