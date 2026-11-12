Movin Strategic Career präsentierte Quartalsergebnisse

Movin Strategic Career hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 67.12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 37.90 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Movin Strategic Career im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch