Movie Games Spolka Akcyjna Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Movie Games Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 29.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.46 PLN. Ein Jahr zuvor waren 1.07 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53.99 Prozent auf 2.7 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Movie Games Spolka Akcyjna Bearer 5.8 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch