MoveByBike Europe Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MoveByBike Europe Registered hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

MoveByBike Europe Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.40 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10.000 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 8.4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch