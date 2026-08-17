Movano zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Movano hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5.12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.020 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Movano 3.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3700 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch